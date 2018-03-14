Фируза Шарипова проведет бой в Монако осенью

Соперницей Шариповой скорее всего будет второй номер мирового рейтинга Майва Хамадуш из Франции.

Чемпионка мира по профи-боксу из Казахстана Фируза Шарипова проведет поединок в Монако 24 октября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу спортсменки.

“Достигнута договоренность с президентом Федерации бокса Монако Лораном Пуонсом о том, что во время международной конвенции Sportel осенью в Монако будем проводить боксерское шоу, в главном бою которого выступит Фируза Шарипова. Оппоненткой скорее всего будет второй номер мирового рейтинга Майва Хамадуш из Франции. Она является чемпионкой мира по версии IBF, а Фируза в данный момент владеет чемпионским поясом IBO и WBC Silver, поэтому бой будет объединительным.

Партнером этого боксерского вечера выступит конвенция Sportel, Лоранс Пуонс является ее вице-президентом. Это будет телевизионный праздник для Фирузы, потому что на Sportel съедутся приблизительно 3000 представителей ведущих мировых телеканалов. Поэтому освещение этого мероприятия будет просто грандиозное.

Взвешивание перед вечером бокса состоится на конвенции Sportel в Grimaldi Forum.

Также в Монако мы организуем показательные выступления по казах курес, которые будут максимально интегрированы в наш вечер бокса. А Фируза будет выступать как посол казах курес в мире. Вечер пройдет 24 октября”, - рассказал менеджер Шариповой Сергей Завилейский.

Напомним, самая престижная конвенция мировых спортивных телеканалов SportelAsia проходит в данный момент в Сингапуре. От Казахстана на ней представлены промоутерская компания Фирузы Шариповой FSK Promotion и Qazaq kuresi.

Фируза Шарипова - чемпионка мира в двух весовых категориях. В минувшем поединке 30 декабря в Алматы она победила бельгийку Джемиллу Гонтарюк по прозвищу “Питбуль” и стала обязательным претендентом на чемпионский пояс по самой престижной версии WBC, завоевав титул WBC Silver во втором полулегком весе. Ее следующий поединок состоится 12 мая. В качестве места проведения рассматриваются родной для Шариповой Тараз и Санкт-Петербург.