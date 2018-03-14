Число больных гепатитом в ЮКО выросло в четыре раза

Любой человек, не вакцинированный и не инфицированный ранее, может заразиться гепатитом А.

В Южно-Казахстанской области отмечен резкий рост заболеваемости гепатитом А. По сравнению с прошлым годом он вырос в четыре раза, передает Zakon.kz со ссылкой на TVK.

Если в 2017 году в ЮКО за два месяца были зарегистрированы 20 случаев, в этом году за тот же период зарегистрированы уже 82 случая. Из них опасной инфекцией болеют 54 ребенка в возрасте до 14 лет. Наибольшее число случаев зафиксировано в Сарыагашском районе.

Гепатит А перестал быть болезнью грязных рук, вирус передается через переливание зараженной крови, через шприцы и плохо обработанные медицинские инструменты, воду, пищевые продукты и даже половым путем. Об особенностях опасного вируса рассказала врач-инфекционист городской поликлиники № 2 Замира Сламбекова.

“Гепатаит А – это опасное инфекционное заболевание. Со всеми признаками интоксикации и поражения печени. И, если раньше считалось, что эта болезнь поражает только детей, то сейчас ее довольно часто регистрируют у взрослых»,- сообщила доктор.

Любой человек, не вакцинированный и не инфицированный ранее, может заразиться гепатитом А. В регионах с широким распространением вируса большинство случаев инфицирования происходит среди детей раннего возраста. Противостоять опасному вирусу может только вакцинация и соблюдение правил личной гигиены.

«Прежде всего это вакцинация, дети до года получают вакцину дважды. В очагах прививаются все дети до 14 лет, которые не были вакцинированы. И, естественно, необходимо соблюдать главное правило: мыть руки до и после еды, посещения туалетов, людных мест, термически грамотно обрабатывать пишу”,- говорит Замира Сламбекова.

Правило чистых рук в городских поликлиниках уже действует. Перед регистратурами и на каждом этаже установлены специальные аппараты для дезинфекции рук посетителей.

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