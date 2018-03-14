Мухамедиулы поздравил лыжника с золотой медалью на Паралимпиаде
14 марта 2018, 13:05
Глава Минкультуры отметил, что это большое достижение в области Паралимпийского спорта Казахстана.
Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы поздравил лыжника Александра Колядина, завоевавшего "золото" на Паралимпиаде в Пхёнчхане (Южная Корея), передаёт корреспондент BNews.kz.
"Уважаемые казахстанцы! Всех поздравляю с великолепным достижением – первое "золото" на Паралимпийских играх, которое сегодня Александр Колядин подарил всем казахстанцам. Отрадно, что мы имеем достижение уже в области и Паралимпийского спорта. Паралимпийские игры имеют колоссальное движение во всём мире. Это большое достижение, это большая радость", - сказал Мухамедиулы в среду.
Сегодня Казахстан впервые завоевал "золото" на Параолимпийских играх.
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