Что нужно знать о первом в истории Казахстана чемпионе зимней Паралимпиады

Сегодня, 14 марта, казахстанец Александр Колядин завоевал золотую медаль зимних Паралимпийских игр. В Пхенчхане Колядин стал лучшим в лыжных гонках на дистанции 1,5 километра "классикой".



Vesti.kz подготовили материал о чемпионе из Костаная.



Многие вспоминают о том, что еще с детства Александр проявлял волевые качества. Более того, трудолюбие вкупе с ответственностью позволяли ему раскрыться в качестве успешного спортсмена. Правда не сразу, как именно лыжника.





Некоторое время Колядин был увлечен занятиями борьбой. Будучи борцом, в лыжные гонки его переманил Иван Шишкин. Именно данный наставник помог ему адаптироваться в этой дисциплине.

Его результаты позволили ему войти в состав Костанайской области, представляющей регион на республиканском уровне. На тот момент он не был травмирован. Судьбоносная автомобильная авария, в результате которой Колядин лишился правой ноги, произошла в 1997 году.



По воспоминаниям 45-летнего спортсмена, он длительный период находился в депрессии. Однако нашел в себе силы и мотивацию для преодоления возникшей трудности. И большую роль в "реанимации" его жизни стала вера близких.





Вновь вернуться в спорт Колядину помог тренер по лыжным гонкам Сергей Ревуцкий. В паралимпийскую сборную Казахстана лыжник вошел в 2012 году - он успешно выступил на чемпионате Казахстана в Кокшетау. С того момента он представляет страну на мировом уровне.

Для Колядина Паралимпиада-2018 стала второй в карьере. Четыре года назад в Сочи он стал 13-м в личном зачете. И для него долгое время паралимпийская медаль оставалась главной целью в карьере.

Летом прошлого года он провел сборы в Германии. В рамках данного выезда Колядину сделали современный протез, который буквально расширил его возможности.

Долгое время его тренировал Николай Степин. Однако после сочинской Паралимпиады их пути вынужденно разошлись. И по словам Колядина, это главное разочарование за последнее время. Сейчас его ведет Василий Коломийц.





Колядин выступает в программе LW4 - среди спортсменов с протезами ниже или выше колен. Своими кумирами считает казахстанца Владимира Смирнова и норвежца Петтера Нортуга. В 2014 году вошел в состав лучших спортсменов Костанайской области.



Живет под девизом "Вместо того, чтобы бояться трудностей, я ищу их".