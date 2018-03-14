В ЗКО пытаются предотвратить возможные подтопления

После Наурыза ожидается плюсовая температура и дожди, что усиливает риски.

Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов рассказал о проводимых во избежание подтопления мерах в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе и в феврале было очень мало осадков, их практически не было. Но в последней декаде февраля и в первой декаде марта выпало очень много снега, местами выше нормы. Здесь существуют риски. Мы мобилизовали все наши ресурсы, людей, технику, привлекаем дополнительную технику, потому что мы видим, что из-за обилия осадков у нас техники коммунальных предприятий недостаточно для того, чтобы очень быстро вывезти снег», - сказал он на пресс-конференции в СЦК.

По словам А. Кульгинова, после Наурыза ожидается плюсовая температура и дожди, что усиливает риски.

«Сейчас все наши акимы и структуры мобилизовались, активно вывозим снег. Снега очень много в близлежащих к центру районах, нежели в южных. В группе риска Таскалинский, Зеленовский, Теректинский районы и областной центр. Мы сейчас работаем в круглосуточном режиме; промерзлость грунта в два раза выше, чем в прошлом году», - отметил аким.

Также глава региона обратился за помощью к жителям региона.

«Мы попросили всех наших жителей также мобилизоваться, чтобы каждый вывозил снег со своего двора, а каждое предприятие почистило снег на своей территории. Мы очищаем лотки, открываем каналы и очищаем трубы, через которые может пройти вода. Нас ждет активная работа, только совместными усилиями мы можем с этим справиться», - добавил он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!