Мультивизу для иностранцев намерены ввести Казахстан и Узбекистан

Экономический эффект будет колоссальным и обоюдно взаимовыгодным.

Казахстан и Узбекистан подписали план мероприятий по развитию туризма на 2018 год, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, есть международные туристы, которые, приехав в Казахстан, желают посетить исторические места Узбекистана, и наоборот. Весь мир сейчас двигается объединенно, и в этом отношении те планы, которые мы наметили, реалистичны и перспективны. Экономический эффект будет колоссальным и обоюдно взаимовыгодным. В области сейчас открыты дополнительные авиа-, железнодорожные, автомобильные сообщения, и, конечно, две страны сейчас договариваются, чтобы те визы, которые действительны на территории Узбекистана, были действительны и на территории Казахстана, и наоборот - кто приехал в Казахстан, могли бы посетить Узбекистан», - сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы в кулуарах 17-го заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между двумя странами.

В рамках заседания глава Минкультуры и спорта РК и министр культуры Узбекистана Бахтиер Сайфуллаев подписали план мероприятий по проведению года Узбекистана в Казахстане. Председатель комитета индустрии и туризма МКС РК Майнюра Мурзамадиева и председатель государственного комитета по развитию туризма Узбекистана Азиз Абдухакимов подписали план мероприятий по проведению года туризма Узбекистана в Казахстане.

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