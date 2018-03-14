Знакомьтесь с самым стильным продавцом рыбы во Вьетнаме

Во Вьетнаме есть уличный торговец, который, по-видимому, стоит гораздо выше своего ремесла.

Главным образом потому, что торговец выглядит так привлекательно, что он, вероятно, убедит вас даже в покупке песка в пустыне.

Он никто иной, как трехлетний кот со странным именем Dog (собака). Вместе со своим хозяином сказал Le Quoc Phong они были замечены на местном рынке довольно много раз. Как настоящий бизнесмен, кот всегда хорошо одет и выглядит стильно, пока он зарабатывает на жизнь. Оказывается, он живет как рок-звезда. «Он любит мороженое, путешествует и спит», — сказал Le Quoc Phong. «У него также много подруг и много детей в стране».

«Он любит фотографироваться. Он также очень любит наряжаться в разные костюмы». Le Quoc Phong дал свое домашнее животное такое своеобразное имя, потому что он обычно дышит и ведет себя как щенок. Его фотографии стали популярны не только во Вьетнаме, но и в Таиланде и Китае. Le Quoc Phong говорит, что некоторые люди думают, что коту неудобно в одежде, которую он носит, но они далеки от истины. «Dog чувствует себя очень уютно и может нормально ходить».

Источник: fullpicture.ru

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