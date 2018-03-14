Ведется работа по максимальному сокращению перечня документов на получение государственной услуги.

В скором времени планируется автоматизировать еще 10 государственных услуг, которые оказываются территориальными органами юстиции. Об этом рассказали на площадке Региональной службе коммуникаций Алматы, передает МИА Казинформ.

По информации руководителя Департамента юстиции города Алматы Гульнар Кокобаевой, автоматизация госуслуг является одним из главных приоритетов в развитии госуслуг. Часть из них граждане уже сейчас могут получить в электронном формате, остальные - смогут получать в ближайшие годы.

«В условиях огромного количества данных, генерируемых в самых разнообразных информационных системах, их оптимизации и актуализации, формированию электронных архивов, ведется работа по максимальному сокращению перечня документов на получение государственной услуги. Законодательная база для этих изменений была обеспечена поправками «О внесении изменений в постановление Правительства РК от 18 сентября 2013 года № 983 «Об утверждении реестра государственных услуг» от 12.10.2017 года № 637. Благодаря этому в скором времени смогут быть автоматизированы еще 10 госуслуг, которые оказываются территориальными органами юстиции (по линии юридических лиц - 4, по линии организации юридических услуг - 6)»,-сказала она в своем докладе.

За прошлый год в электронном виде субъекты частного предпринимательства регистрировались 9 373 раза.

По словам Гульнар Кокобаевой, в 2017 году в отношении юридических лиц по всем услугам произведено 26 784 регистраций. В том числе, государственную регистрацию прошли 11 384 юридических лица. Из них через Центры обслуживания населения произведено 2011 государственных регистраций юридических лиц (17,7%). А в электронном виде субъекты частного предпринимательства регистрировались 9 373 раза (82,3%).

Также в истекшем году прекратили свою деятельность 2 540 юридических лиц. В том числе, ликвидацию посредством портала «электронного правительства» прошли 10 юридических лиц. Кроме того, Департаментом оказано 62 727 госуслуг по регистрации недвижимости в электронном виде. По словам Гульнары Ахметжановны, определенная работа была проделана по уменьшению административных барьеров и в сфере регистрации недвижимости.

«Теперь регистрация прав на недвижимое имущество осуществляется только в электронном формате в течение одного рабочего дня. Участникам сделки предоставлена возможность в одном месте (у нотариуса) и в кратчайшие сроки (1 день) зарегистрировать право на имущество без доплаты за ускоренную регистрацию. За 2017 год Департаментом оказано 213 451 госуслуг по регистрации недвижимости, в том числе, 62 727 - в электронном виде. 3 505 регистраций из общего числа произведено в ускоренном порядке за дополнительную плату. В государственный бюджет это принесло госпошлин на сумму 440,6 миллиона тенге»,- сказала Гульнар Кокобаева.

Также она отметила, чтобы способствовать противодействию коррупции, создать для граждан максимально комфортные условия при получении госуслуг, в рамках реализации сотого шага Плана нации Правительством была создана Государственная корпорация «Правительство для граждан», которая является единым провайдером государственных услуг, чтобы казахстанские граждане могли получать государственные услуги в одном месте.

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