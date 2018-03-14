Свыше 130 тысяч выкладывают автолюбители Алматы за номера с инициалами Головкина

Большим спросом сейчас начинает пользоваться не подборка цифр, а так называемая комбинация букв

В Алматы пользуются большой популярностью номера автомобилей с инициалами казахстанского боксера Геннадия Головкина. Мода на красивые номера среди алматинских автолюбителей меняется, сообщает almaty.tv.

Большим спросом сейчас начинает пользоваться не подборка цифр, а так называемая комбинация букв. Тройку лидеров здесь возглавляет сочетание инициалов нашего прославленного боксера Геннадия Головкина — «GGG». Далее в рейтинге популярности тройная кью, и тройка ай. За эти вип-серии автолюбители выкладывают свыше ста тридцати тысяч тенге.

Заказ готовы оформить в спецЦОНе города, ждать заветный номер придется около недели. Только вот перепродать такой вип-номер уже нельзя. Впрочем по желанию — к буквам можно еще и подобрать красивую комбинацию цифр. Стоит это в среднем от четырехсот до шестисот восьмидесяти пяти тысяч тенге.