Китайская ведущая прогноза погоды не стареет уже 22 года

Этой юной красавице 44 года.

Интернет-пользователи обсуждают внешность звезды китайского телевидения, которая и сегодня выглядит так же, как в 1996 году.

На просторах интернета гуляет видео, представляющее собой нарезку кадров разных лет, на которых запечатлена ведущая китайского телевидения Янг Дан. Вы будете шокированы, но этой юной красавице 44! Кажется, мисс Янг открыла рецепт вечной молодости. Иначе объяснить это явление просто невозможно.

Впервые этот ролик появился на канале CCTV, на котором работала Янг. Так руководство канала решило поздравить представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. Продюсеры сочли, что показать миллионам женщин, пытающимся сохранить свою красоту и молодость, ту, что уже много лет не стареет, было удачной идеей. Видео мгновенно разлетелось по Сети и собрало тысячи комментариев.

«Боже, она же азиатка! Ее подменили, а вы и не заметили», «Катю Андрееву вспомните с первого канала!», «Я знаю, они клонируют людей...» — писали удивленные пользователи Сети.

Некоторые комментаторы посчитали, что это обман, и на самом деле Янг намного моложе. Но эта версия не подтвердилась, ведь на сайте правительства Китая указано, что она родилась в 1973 году.

Источник: Woman.ru

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