Президент Таджикистана об ордене: Это сюрприз для меня

Эмомали Рахмон получил орден «Парасат» из рук Нурсултана Назарбаева.

В Акорде президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоновым, прибывшим в РК с официальным визитом, передает корреспондент Zakon.kz.

«Я приветствую вас и членов делегации Таджикистана, мы с большим удовольствием ждем вас, встречаем с этим официальным визитом. Вы здесь неоднократно были, знаете. За все эти годы благодаря вашему руководству, нашим отношениям мы выстроили отношения большого доверия, сотрудничество и дружба без прикрас», - сказал Н. Назарбаев.

Как он отметил, между двумя государствами «никогда не было нерешенных проблем».

«Мы всегда поддерживали друг друга и в разных ситуациях, в том числе в международном масштабе. Я считаю, это благодаря тому, что вы так относитесь к Казахстану и наши страны стали близкими. Мы всегда стараемся поддержать Таджикистан по всем направлениям, всегда быть рядом, по возможности помогать», - указал Глава государства.

«Я думаю, что сейчас наступает новый этап для нашей работы, чтобы по-другому совсем подойти, тем более обстановка в нашей Центральной Азии меняется, отношения меняются, слава Богу, наконец. Думаю, что вы это хорошо воспринимаете. Поэтому мы готовы обсудить с вами любые вопросы, которые у вас есть и решить проблемы, которые мы считаем нужными для нас. Тем более приедут главы государств наших соседей, у нас будет завтра возможность встретиться», - пояснил Н. Назарбаев.

Президент РК также добавил, что в знак дружбы намерен наградить главу Таджикистана орденом «Парасат».

«Учитывая ваши заслуги в дружбе между нашими странами, я подписал Указ наградить вас орденом «Парасат» в знак вашей мудрости и любви к Казахстану», - заключил он.

«Сюрприз для меня», - признался в ответ на его слова Э. Рахмон.

Орден Благородства (каз. Парасат ордені) - орден РК, учрежден законом «О государственных наградах РК». Этим орденом награждаются деятели науки и культуры, литературы и искусства, государственные и общественные деятели, а также граждане, внёсшие большой личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала Республики, либо за активную деятельность по защите прав человека и его социальных интересов.

Как отмечалось ранее в сообщении пресс-службы Акорды, в рамках визита главы двух государств обсудят актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня.

Ксения Давыдова, Астана

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