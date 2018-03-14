На соискание премии «Тұмар» в 2018 году поступило 397 конкурсных заявок.

Торжественная церемония награждения Национальной телевизионной премии «Тұмар» пройдет 16 марта 2018 года в Казмедиацентре, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства информации и коммуникаций.

В нынешнем году торжественное мероприятие будет посвящено 60-летию Казахского телевидения. Наряду с журналистами, работниками телевидения, общественными деятелями и звездами эстрады на торжество приглашены ветераны казахского телевидения.

В нынешнем году прием работ телевизионной премии проводился в период с 15 января по 1 марта по 14 номинациям. Среди них есть особенные номинации, посвященные 60-летию Казахского телевидения и 20-летию Астаны. А также индивидуальные номинации – «Лучшая операторская работа», «Лучший телеведущий года», «Лучший тележурналист года», «Лучшая режиссерская работа».

Прием заявок на «Тұмар» был полностью автоматизирован и осуществлен на базе портала kaztube.kz. Отметим высокую активность участников премии. В период приема заявок уровень просмотров портала kaztube.kz вырос до 80 %, количество заявок превысило прошлогодний показатель в 1,6 раз (240 заявок).

На «Тұмар» - 2018 поступило 397 конкурсных работ. Из них к рассмотрению жюри приняли 355 конкурсных заявок, оформленных в соответствии с требованиями положения премии.

В разрезе регионов больше всего представлены телеканалы Актюбинской, Алматинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей.

Среди номинантов наибольшее число принятых работ в следующих номинациях: «Лучший документальный фильм», «Лучшая просветительская программа», «Лучшая социальная программа», «Лучший развлекательный проект».

В жюри премии вошли профессиональные, высококвалифицированные эксперты в области журналистики и телевещания.

Напомним что Национальная телевизионная премия «Тұмар» была учреждена Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан с целью выявления самого качественного и актуального телевизионного контента страны, поддержки талантливых профессионалов, стимуляции к стремлению в улучшении стандартов отечественного телевизионного контента и развития качественного казахстанского телевидения.

В нынешнем году конкурс проводится во второй раз.

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