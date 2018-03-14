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Apple объявила дату проведения новой презентации

Предполагается, что разработчики представят новые версии операционных систем, а также новые гаджеты.

Фото : uip.me14 марта 2018, 17:07

Американская корпорация Apple объявила дату ежегодного мероприятия для разработчиков WWDC 2018. Конференция пройдёт с 4 по 8 июня 2018 года в Сан-Хосе в McEnery Convention Center, передает Life.ru.

В прошлом году мероприятие проходило в этом же калифорнийском городе. Зал рассчитан более чем на шесть тысяч гостей. Среди них ожидаются разработчики Apple. Регистрация участников заканчивается 22 марта.

Предполагается, что на презентации Apple покажет новые версии операционных систем. Также аналитики надеются, что на выставке будут анонсированы новые устройства.

Напомним, в прошлом году Apple на этой конференции показала iPad Pro (10,5 дюйма).

Сергей Сурепин


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