Исекешев:Программа «7-20-25» станет катализатором для активного развития жилищно-строительного рынка

На сегодняшний день столица лидирует по объему жилищного строительства в республике, ежегодно в эксплуатацию вводится свыше двух миллионов квадратных метров готового жилья.

Сегодня в городском акимате состоялось заседание актива столицы по обсуждению пяти социальных инициатив Президента. В ходе мероприятия аким Астаны Асет Исекешев отметил важность новой социальной программы «7-20-25», передает официальный сайт столичного акимата.

«Программа повысит доступность жилищной ипотеки для широких масс и полностью перезагрузит сектор жилья. Теперь каждый работающий житель столицы сможет получить ипотечный займ на льготных условиях. Это не только оживит банковский сектор, но и станет катализатором для активного развития всего жилищно-строительного рынка, повлечет развитие производства. Поэтому стоит ожидать создания новых рабочих мест», – сообщил аким в ходе своего выступления.

По его словам, на сегодняшний день столица лидирует по объему жилищного строительства в республике, ежегодно в эксплуатацию вводится свыше двух миллионов квадратных метров готового жилья.

«В течение 2017 года в Астане было введено в эксплуатацию рекордное число квадратных метров – 2,36 млн кв. м жилья, в том числе за счет государственных источников акимат города Астаны построил 7 жилых комплексов. Это позволило обеспечить квартирами 1 062 семьи. В 2018 году в рамках реализации жилищных программ запланирован ввод в эксплуатацию 6 МЖК на 1 477 квартир общей площадью 78,3 тыс. кв. м, тем самым планируется предоставить около 1 500 квартир для очередников из коммунального жилищного фонда и в рамках Программы жилищного строительства «Нұрлы жер», – сообщил Асет Исекешев.

Вчера в правительстве был представлен проект Дорожной карты по реализации «Пяти социальных инициатив Президента». Дорожная карта была разработана совместно с государственными органами и Национальным банком.

Акимом было поручено организовать свою региональную программу доступного жилья в Астане.

«Мы сейчас работаем над изменением нашей городской программы жилья, именно доступного жилья. В ближайшие пять лет мы планируем внести не менее 10 млн кв. м жилья. 90–95% будут строиться за счет частных застройщиков – частных инвестиций», – резюмировал А. Исекешев.

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