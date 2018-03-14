Дело Бишимбаева: сын депутата Джакупова осужден на 2,5 года

Огласили приговор по делу о коррупции в отношении бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева.

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Аслана Джакупова, фигуранта дела экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева, сына бывшего спикера мажилиса Кабибуллы Джакупова, осудили на два года и шесть месяцев лишения свободы, передает корреспондент Today.kz. "Суд признал виновным в получении взятки сына депутата мажилиса Кабибуллы Джакупова – Аслана Джакупова. Ему назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности", – огласил решение судья.

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