Дело Бишимбаева: сын депутата Джакупова осужден на 2,5 года
Огласили приговор по делу о коррупции в отношении бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева.
Фото : 14 марта 2018, 16:06
Аслана Джакупова, фигуранта дела экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева, сына бывшего спикера мажилиса Кабибуллы Джакупова, осудили на два года и шесть месяцев лишения свободы, передает корреспондент Today.kz.
"Суд признал виновным в получении взятки сына депутата мажилиса Кабибуллы Джакупова – Аслана Джакупова. Ему назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности", – огласил решение судья.
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