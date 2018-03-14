Главный санврач РК рассказал, чем "накачивают" мясо птицы

Если просто добавить воду, то она образуется куском льда и порвет мышечную ткань, а солевой раствор плавно растекается по всей тушке.

Председатель Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК – главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин рассказал об итогах проведенной работы за 2 месяца 2018 года по реализации государственной политики в области обеспечения безопасности продукции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КООЗ МЗ РК.

По его словам, благодаря совершенствованию механизма мониторинга безопасности продукции и проводимой работе, комитетом своевременно пресечен ввоз и реализация продукции, представляющая угрозу жизни и здоровью населения.

Ведется постоянный мониторинг за социально значимой группой продуктов питания как молочные и мясные продукты, куриное яйцо, мясо птицы. Итоги лабораторной экспертизы показали, что значительная часть данных видов пищевой продукции не отвечают требованиям по бактериологическим и санитарно-химическим показателям, маркировке, а также являются фальсифицированной.

«Выявленная продукция содержит инфекционных возбудителей сальмонеллеза, стафилококка, превышение содержания влаги в мясе птицы, реализация с истекшим сроком годности и перемаркированных яйц, якобы натуральных молочных продуктов с содержанием немолочного жира» - отметил Жандарбек Бекшин.

В замороженном мясе птицы, как «Брянский бройлер», «Чебаркульская птица», «Нагайбакский птицеводческий комплекс» выявлено бактериальное обсеменение патогенной микрофлорой (сальмонелла) и кишечной палочкой, которые при определённых условиях могут вызывать пищевые токсикоинфекции. Следует учесть, что замороженный продукт более опасен, так как после оттаивания микрофлора начинает размножаться с удвоенной скоростью.

Наряду с этим выявлено присутствие в торговой сети импортного инжектированного мяса птицы, где в тушках кур был обнаружен рассол пищевых добавок в виде фосфатов. Согласно нормам законодательства ЕАЭС и Республики Казахстан запрещается производить мясо птицы с добавлением, так называемого рассола, содержащего пищевые добавки в виде фосфатов, так как мясо птицы в виде туши или их частей являются необработанным продуктом.

«Вся хитрость этих растворов в том, что они не вытекают. Если просто добавить воду, то она образуется куском льда и порвет мышечную ткань, а солевой раствор плавно растекается по всей тушке», - пояснил Жандарбек Бекшин.

Также не соответствие по маркировке были выявлены в полуфабрикатах и части мяса птицы таких предприятий, как «ФинИнвест», «Приосколье», «Птицефабрика Краснодонская», «Куриное царство Брянск», «Пенза Мал Инвест», «Инжавинская птицефабрика», «Витебская бройлерная птицефабрика», «Птицефабрика "Дружба»,«Серволюкс Агро», «Смолевичи Бройлер».

По всем выявленным фактам приняты меры по уничтожению более 5,7 тонн мяса птицы, снятию с реализации 34 тонн фальсифицированной пищевой продукции, наложены штрафы на сумму более 1,4 млн. тенге, выдано 62 предписаний о устранении нарушений, проведено 249 внеплановых проверок.

«Мы будем размещать список недобросовестных производителей на сайте Комитета kooz.mz.gov.kz. В то же время, хотел бы призвать население проявлять гражданскую активность по информированию нас об имеющих место случаях реализации продукции с истекшим сроком, отсутствия маркировки, неправильных условиях хранения и других фактах. Для оперативного реагирования можете обращаться в Комитет по телефону 74-17-40, а также в территориальные органы Комитета по месту нахождения объекта торговли с подтверждающими материалами. Контактные данные всех территориальных департаментов охраны общесвтвенного здоровья вы найдете на сайте комитета», - сказал главный санврач страны резюмируя свое выступление.

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