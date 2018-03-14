Назарбаев об улице Рудаки: Это яркий символ дружбы Казахстана и Таджикистана

В Астане намерены присвоить имя таджикского философа одной из улиц города.

По завершении торжественной церемонии встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в резиденции президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном составе, по итогам встречи состоялся выход к прессе, передает корреспондент Zakon.kz.

«Для укрепления отношений между нашими народами мной принято решение о присвоении имени великого таджикского поэта, философа Рудаки одной из улиц в нашей столице», - сказал Назарбаев.

Глава государства выразил уверенность, что это станет символом дружбы между Казахстаном и Таджикистаном.

«Уверен, что это событие станет еще одним ярким символом между Казахстаном и Таджикистаном, как памятный пункт визита президента Таджикистана в этом году», - подчеркнул Президент РК.

Абу Абдуллах Джафар Рудаки был таджикским поэтому и ученым. Многие считают Рудаки «отцом таджикско-персидской поэзии», который стоял у истоков литературы на этом языке.

Ксения Давыдова, Астана

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