Назарбаев об улице Рудаки: Это яркий символ дружбы Казахстана и Таджикистана
В Астане намерены присвоить имя таджикского философа одной из улиц города.
Фото : Новые Скифы14 марта 2018, 18:08
По завершении торжественной церемонии встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в резиденции президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном составе, по итогам встречи состоялся выход к прессе, передает корреспондент Zakon.kz.
«Для укрепления отношений между нашими народами мной принято решение о присвоении имени великого таджикского поэта, философа Рудаки одной из улиц в нашей столице», - сказал Назарбаев.
Глава государства выразил уверенность, что это станет символом дружбы между Казахстаном и Таджикистаном.
«Уверен, что это событие станет еще одним ярким символом между Казахстаном и Таджикистаном, как памятный пункт визита президента Таджикистана в этом году», - подчеркнул Президент РК.
Абу Абдуллах Джафар Рудаки был таджикским поэтому и ученым. Многие считают Рудаки «отцом таджикско-персидской поэзии», который стоял у истоков литературы на этом языке.
Ксения Давыдова, Астана
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4908689-4233ebb6662d62492869a887311e0d2f
Сейчас читают
Загрузка...