Назарбаев договорился о поставках фруктов из Таджикистана

Все пути для транзита грузов из Казахстана в Таджикистан и обратно уже открыты.

В рамках официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Астану и встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Акорде состоялись переговоры в узком и расширенном составе глав государств, после которых они выступили с совместным заявлением, передает корреспондент Zakon.kz.

«В рамках нашей встречи с Эмомали Шариповичем особое внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству. Казахстан является крупнейшим экспортным партнером для Таджикистана. Для нас Таджикистан также важный торговый партнер», - отметил Н. Назарбаев.

По его словам, за прошлый год объем взаимной торговли составил около 80 миллионов долларов и увеличился за один год на 30%.

«В условиях волатильности мировой экономики это очень хороший результат. Вместе с тем, мы отметили, что имеется между нашими государствами большой нереализованный потенциал. Сейчас, когда прошли очень серьезные переговоры между Таджикистаном и Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и с нами, открылись запертые дороги - железные, автомобильные, создаются очень благоприятные условия для нас», - указал он.

Президент РК добавил, что открывать дороги в Таджикистан, возможно, будут с поставок свежих фруктов из Таджикистана.

«Только что мы говорили, в Таджикистане уже созрели орехи, сливы, гранаты, а у нас еще снег лежит. И мы хотим эти свежие фрукты, чтобы были на наших прилавках. По Дорожной карте мы договорились, отметим, как эти вопросы осуществить», - пояснил Н. Назарбаев.

В рамках визита Э. Рахмона также был подписан ряд меморандумов, направленных на укрепление сотрудничества в разных сферах и отраслях.

Ксения Давыдова, Астана.

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