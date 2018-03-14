Таджикистан и Казахстан намерены укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом

Страны будут продолжать развивать взаимодействие в различных форматах по вопросам борьбы с глобальными угрозами и вызовами.

В рамках официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Астану и встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Акорде состоялись переговоры глав государств в узком и расширенном составе, после которых они выступили с совместным заявлением, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе переговоров был затронут вопрос взаимодействия в различных форматах по проблемам борьбы с глобальными угрозами и вызовами.

«Мы подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении и укрепления взаимодействия в различных форматах по вопросам борьбы с глобальными угрозами и вызовами. Была отмечена необходимость укрепления сотрудничества наших компетентных органов в борьбе с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком и другими формами транснациональной организованной преступности», - сказал Э. Рахмон.

Он добавил, что на повестке стояла также афганская проблематика.

«По афганской проблематике наши страны исходят из общей позиции. Мы высказались за дальнейшие совместные действия по содействию восстановления мира и стабильности в Афганистане», - уточнил он.

В свою очередь президент РК Н. Назарбаев отметил, что эти вопросы касаются всех в регионе.

«Отдельное внимание уделили вопросам региональной безопасности, особенно событиям в Афганистане, которые касаются всех нас. В целом, мы еще раз подтвердили общее видение, близость позиций Казахстана и Таджикистана на международной арене по всем важным вопросам», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана.

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