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Казахстанцам отменили регистрацию в Таджикистане на 30 дней

Теперь казахстанцам и жителям Таджикистана не требуется регистрировать пребывание в течение месяца при взаимных визитах.

Фото : из открытых источников14 марта 2018, 18:46

В рамках официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Астану подписан ряд меморандумов и соглашений, одно из которых отменяет взаимную регистрацию для граждан Таджикистана и Казахстана на 30 дней, передает корреспондент Zakon.kz.

«Межгосударственные отношения базируются, прежде всего, на контактах между людьми, будь то на уровне официальных лиц или простых граждан. В этом плане хотел бы отметить значение подписания Соглашения о порядке пребывания граждан на территории друг друга», - сказал Э. Рахмон.

По его словам, теперь граждане обоих государств могут в течение месяца находиться на территории друг друга без регистрации.

«Теперь наши граждане в своих взаимных поездках могут находиться на территории сторон без регистрации сроком до 30 дней, а по регистрации - до 90 дней», - пояснил он.

Ксения Давыдова, Астана.


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