Как в Казахстане проверить легальность меховых изделий

Подробности рассказали в департаменте госдоходов Алматы.

С 27 ноября 2017 года в Республике Казахстан запущен проект по маркировке меховых изделий из натурального меха, целью которого является обеспечение учета, передвижения и распространения меховых изделий на территории страны, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДГД по Алматы.

Суть маркировки меховых изделий заключается в нанесении на товары контрольных идентификационных знаков (КиЗ). КиЗ – это бланк строгой отчетности с элементами (средствами) защиты от подделки (защищенная полиграфическая продукция), содержащий встроенную радиочастотную метку, предназначенный для маркировки товаров.

При этом, маркировке подлежат предметы одежды, частей одежды и принадлежностей к одежде из натурального меха (группа ТН ВЭД 4303), поступающих в продажу на территории ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Кыргызстан). Маркируются изделия из норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов натурального меха.

Маркировке не подлежат предметы одежды, где мех выполняет функцию отделки (воротник, отвороты, манжеты, оторочка карманов), а также перчатки, рукавицы и головные уборы из натурального меха.

Обязанность по маркировке вышеуказанных товаров возлагается на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при производстве или ввозе в Республику Казахстан изделий из натурального меха.

При покупке таких товаров каждый может проверить их легальность через Сервисный программный продукт «Маркировка товаров» без регистрации двумя способами: 1) пройдя по ссылке https://markirovka.gov.kz и нажав на кнопку «Проверка КиЗ»; 2) с помощью мобильного приложения СПП «Маркировка товаров», считав QR-код метки или ввести номер контрольного (идентификационного) знака вручную.

Департамент госдоходов по г. Алматы продолжает работу по уточнению количества нереализованного товара для урегулирования с Банкнотной фабрикой Национального банка РК вопроса изготовления необходимого количества контрольных знаков и избежания их нехватки. В этой связи ДГД по г. Алматы, призывает предпринимателей провести инвентаризацию остатков меховых изделий и сообщить информацию о количестве нереализованного товара непосредственно по месту регистрации в Управления государственных доходов по г. Алматы.

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