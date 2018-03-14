Назарбаев поздравил казахстанца с победой на Паралимпиаде
Глава государства направил Колядину телеграмму.
Фото : Kaznews.kz14 марта 2018, 19:59
Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил лыжника Александра Колядина с золотой медалью, завоеванной на XII зимних Паралимпийских играх, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
«Эта замечательная победа подарила радость миллионам казахстанских болельщиков и стала предметом гордости всей страны. Твой успех войдет в историю казахстанского спорта и станет достойным примером для молодого поколения», - говорится в телеграмме.
Президент Казахстана пожелал спортсмену крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в спорте.
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