Назарбаев поздравил казахстанца с победой на Паралимпиаде

Глава государства направил Колядину телеграмму.

Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил лыжника Александра Колядина с золотой медалью, завоеванной на XII зимних Паралимпийских играх, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

«Эта замечательная победа подарила радость миллионам казахстанских болельщиков и стала предметом гордости всей страны. Твой успех войдет в историю казахстанского спорта и станет достойным примером для молодого поколения», - говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал спортсмену крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в спорте.

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