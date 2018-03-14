Попытка задержания полицейским водителя в Актау попала на видео

В СТО подтвердили данный факт, но заявили, что никакими подробностями по этому инциденту не располагают.

Очевидцы запечатлели на камеры потасовку между сотрудником полиции и водителем на парковке одной из СТО Актау, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».

На кадрах ролика видно, как на парковке СТО сотрудник полиции пытается задержать водителя автомобиля Toyota Hilux. Водитель внедорожника выходит из машины, и мгновение спустя подъезжает служебный автомобиль полиции, из которого выходит блюститель закона и начинает проявлять физические действия в отношении водителя Toyota Hilux.

Предприняв неудачную попытку задержания водителя, сотрудник полиции направляется обратно в служебный транспорт. Однако водитель автомобиля Toyota Hilux в свою очередь начинает выяснять отношения с полицейским. На этом видео заканчивается.

Пользователи предположили, что действия происходят на парковке СТО «Veraton», расположенной в 3Б микрорайоне.

В СТО подтвердили данный факт, но заявили, что никакими подробностями по этому инциденту не располагают. Действия, снятые на видео, происходили 13 марта.

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