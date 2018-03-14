В Казахстане подешевели какао, кофе и рыба

Цены на табак стали выше на 17,1%.

В Казахстане цены на экспортируемые товары в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года повысились на 0,2%, на импортируемые - на 0,9%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В отчетном периоде повышение цен экспортных поставок зафиксировано на железные руды - на 12,5%, медь - на 11,6%, марганцевые руды - на 8,2%, уголь - на 5,1%, нефть - на 1,1%, а их понижение - на цинк на 2,9%, алюминий - на 2,5%, прокат черных металлов - на 1,4%.

Рост цен отмечен на ячмень - на 0,7%, хлопок - на 0,4%, их понижение - на пшеницу на 1,1%, шерсть - на 0,5%.

Из импортируемой продукции маргарин подорожал на 2,7%, макаронные изделия - на 2,4%, колбасы - на 2%, молочная продукция - на 1,6%, кондитерские изделия - на 1,5%, овощи - на 0,6%, какао подешевел на 2,5%, кофе - на 1,4%, рыба - на 1,2%, чай - на 1%.

Цены на табак стали выше на 17,1%, древесину - на 2,1%, текстильные изделия - на 1,9%, обувь - на 1,2%, на шины - ниже на 0,7%.

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