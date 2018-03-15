Недельный срок для регистрации дали алматинским квартирным арендодателям

За сокрытие налогооблагаемого дохода, предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Управлением государственных доходов по Медеускому району Алматы проводится работа по привлечению к уплате налогов лиц, предоставляющих в аренду квартиры и дома, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу УГД по Медеускому району.

Так, в ЖК "Алматы Тауэрс" было выявлено 25 квартир, хозяева которых незаконно предоставляют в аренду свои квартиры.

"Сумма аренды двух комнатной квартиры в данном жилом комплексе составляет 200-250 тыс.тенге, трехкомнатная - 300-480 тыс.тенге, пятикомнатная - 1 млн. 200 тыс.тенге в месяц. Суточная аренда составляет 10-30 тыс.тенге в зависимости от комнат. Большинство квартир предоставляются в аренду через риэлторские компании. Клиентам, которым необходимы были командировочные документы (договор на аренду, свидетельство в качестве ИП, кассовые чеки), документы предоставлялись от других индивидуальных предпринимателей или от риэлторских компаний", - привели данные в УГД.

Хозяевам этих квартир был предоставлен недельный срок для самостоятельного устранения нарушений путем регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или предоставления отчетности с отражением фактических доходов. В противном случае налоги и другие обязательные платежи будут взыскиваться со штрафными санкциями.

"С 1 апреля 2018 года на территории Медеуского района будут проводиться по квартирный обход, совместно с участковыми инспекторами местной полицейской службы, по вопросу регистрации лиц, сдающих квартиры и дома в аренду, а также проверка документов временно проживающих лиц. Соответственно, у арендодателей, которые не успели встать на учет, есть возможность до 1 апреля 2018 года самостоятельно зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей без штрафных санкций", - сообщили в УГД.

В управлении также отметили, что за сокрытие налогооблагаемого дохода, предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

"Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, достаточно обратиться в ЦОН с удостоверением личности. Регистрация производится бесплатно. Cумма налога составляет всего 1 процент от дохода полученного от сдачи квартиры или дома в аренду", - заключили в управлении.

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