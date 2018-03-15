На строительство общежитий государство поэтапно выделит 118 млрд тенге

В жилье нуждаются порядка 40% всех казахстанских студентов.

Вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова рассказала о запланированной к выделению для строительства общежитий сумме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это только предварительные финансовые расчеты, где-то порядка 118 миллиардов в течение 10 лет будет выделено. Поэтапно. То есть это не такой большой бюджет. Мы предполагаем со следующего года порядка 100 миллионов тенге и потом пойдет по нарастающей. Самый большой пик у нас приходиться на 2022-2026 годы. За этот период по 15 миллиардов тенге будут выделяться на общежития», - сказала она на пресс-конференции в правительстве.

Вместе с тем, обеспечением надлежащего качества уже существующих студенческих общежитий, по ее словам, будут заниматься сами вузы.

«Что касается действующего жилищного фонда, конечно, по мере финансовых возможностей самих вузов, они проводят ремонт. Государство платит за студентов, студенты платят за себя - средства консолидируются в самом вузе, и вуз уже, как самостоятельный субъект решает те или иные вопросы и по учебным лабораториям, и по общежитиям», - отметила Асылова.

Ранее, вице-министр сообщила, что в жилье нуждаются порядка 40% всех казахстанских студентов. Для решения данной проблемы, в рамках пяти социальных инициатив Президента РК будут построены новые общежития по всей стране.

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