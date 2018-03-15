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С 15 марта вводятся в действие поправки в Листинговые правила

 

/KASE, 15.03.18/ - Решением Совета директоров Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 14 марта 2018 года утверждены дополнения и изменения № 4 (поправки) во внутренний документ KASE «Листинговые правила» (Правила), которые вводятся в действие с 15 марта 2018 года.

Указанные поправки внесены в целях:

- приведения в соответствие с Правилами осуществления деятельности  организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми  инструментами, утвержденными постановлением Правления Агентства  Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка  и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 170, и Правилами  размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности,  фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой  отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц  акционерных обществ, а также информации о суммарном размере  вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года,  утвержденными постановлением Правления Национального Банка  Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26;

- внесения процедурных уточнений, касающихся листинга ценных бумаг  международных финансовых организаций, предполагаемых к выпуску  в соответствии с законодательством других, помимо Республики  Казахстан, государств, а также ценных бумаг, выпущенных специальным  предприятием под гарантию международной финансовой организации;

- исключения листингового требования к наличию рейтинговой оценки  у оригинатора при листинге исламских ценных бумаг в связи с тем,  что данное требование установлено нормативным правовым актом  уполномоченного органа;

- исключения требований по предоставлению эмитентом, являющимся  высокотехнологичной компаний, экспертного заключения технологического  комитета по результатам технологического аудита, а также требований  к технологическому комитету в связи с отсутствием информации о наличии  и функционировании такого органа;

- дополнения случаев, на основании которых торги ценными бумагами могут быть приостановлены;

- внесения в текст Правил иных процедурных и редакционных уточнений.

 

15 марта 2018, 15:22
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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