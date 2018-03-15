Красный Полумесяц Казахстана заявил о помощи пострадавшим от паводков

Пострадавшим от паводков жителям города Аягоз перечислят средства на специальные банковские карты.

Общественная организация совместно с одним из богатейших людей в Казахстане заявила о том, что подключается к помощи пострадавшим от большой воды, сообщает Sputnik Казахстан.

Общество Красного полумесяца сообщило, что в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области разрушено 32 дома, более ста домов пострадало от талых вод.

"По последним данным, 159 домов пострадало, из них 32 дома полностью разрушены и не подлежат восстановлению. Более 130 человек остались без крыши над головой и размещены в эвакопункте при школе-интернат №6", — говорится в сообщении организации.

Пострадавшим от паводков жителям города Аягоз перечислят средства на специальные банковские карты.

Совместная помощь "Учитывая крупный масштаб ЧС, для оказания помощи будет применён механизм карт помощи. Для пострадавших уже выпустили специальные банковские карты ForteBank, на которые перечислят средства Фонда Булата Утемуратова", — говорится в сообщении Общества Красного полумесяца.

Красный Полумесяц Казахстана при поддержке Фонд Булата Утемуратова заявил о помощи пострадавшим.

"Учитывая крупный масштаб ЧС, для оказания помощи будет применен механизм карт помощи. Для пострадавших уже выпустили специальные банковские карты ForteBank, на которые перечислят средства Фонда Булата Утемуратова", — отмечает общество.

Раздача карт помощи начнется 16 марта. В первую очередь помощь получат наиболее уязвимые категории граждан, чьи дома были полностью разрушены.

Подтопления начались 10-11 марта. По данным комитета по ЧС, талая вода и проливные дожди подтопили дома в городе Аягоз. Ситуацию усугубила засоренная система арыков. Десятки людей были эвакуированы.

В районе объявлена ЧС местного масштаба.

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