На территории Алматинской области начнется строительство БАКАДа

Проект направлен на строительство и эксплуатацию автодороги протяженностью 66 км.

Сегодня аким Алматинской области Амандык Баталов провел встречу с представителями компаний – победителями конкурса, организованного Министерством по инвестициям и развитию РК, по концессионному проекту «Строительство и эксплуатация автомобильной дороги «Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД)» с целью обсуждения вопросов по реализации проекта на территории области, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

- Очень радует, что начинает реализовываться такой большой и важный проект как строительство БАКАДа. Это стало возможным благодаря тому, что наш Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев держал этот вопрос под личным контролем. Эта дорога строится для разгрузки города Алматы, но трасса объездной автодороги БАКАД будет проходить по территории 3-ех районов Алматинской области - Карасайского, Илийского и Талгарского, поэтому сейчас очень важно с нашей стороны продолжить способствовать качественному решению всех организационных вопросов, - сказал аким области Амандык Баталов выступая на совещании.

- В ходе подготовки к реализации проекта мы высвободили 742 земельных участка, в этом направлении все решено. Теперь вопросы технического характера, все они должны решаться моментально. В свою очередь подрядные компании должны соблюдать принятые на себя обязательства, - продолжил глава региона.

Далее вице-президент компании-концессионера АО «АЛСИМ АРКО» Аббас Шахин провел презентацию проекта, в ходе которой сообщил о деталях его реализации, подробно остановившись на вопросах организации строительных работ. Среди которых размещение вахтовых поселков, отводы для карьеров, объемы используемых инертных материалов и многое другое.

Как подчеркнул Амандык Баталов, все возникающие вопросы, касаемые строительства БАКАДа, в первую очередь на местах должны решать акимы трех районов совместно с руководителями соответствующих управлений и департаментов.

- За 3 года реализации проекта в область будет привлечено 512,3 млрд. тенге инвестиций. Кроме того, будут созданы новые рабочие места, ведь из числа занятых в реализации проекта 90% будет местное население, - сказал Амандык Баталов.

В завершение встречи аким области подчеркнул, что реализация проекта будет постоянно находиться под его контролем и курирующих эту сферу его заместителей А.Байжанова и Ж.Туякова.

Стоит отметить, что проект «Строительство и эксплуатация автомобильной дороги «Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД)» направлен на строительство и эксплуатацию автодороги протяженностью 66 км. На автодороге с цементно-бетонным покрытием будет 4 и 6 полосное движение. В состав проекта входят транспортные развязки, мосты, эстакады, путепроводы и другие необходимые сооружения.

Период строительства: 2018-2021 гг.

Концессионер проекта: турецко-корейский консорциум «Alarko-Makyol-SK-Korea Express Way».

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