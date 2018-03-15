Актюбинские женщины стали меньше бояться мужей-тиранов

В эти дни в регионе проходит акция «Дом без насилия».

С начала года в Актюбинской области в полицию поступило уже больше полутысячи заявлений по поводу домашнего насилия, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Для сравнения: такие показатели были за весь прошлый год. Проблема в том, что многие в итоге не доводят дело до суда, говорят в ДВД. В последний момент жены вновь примиряются с мужьями.

39-летняя Гульсум Жиенбаева 5 лет терпела издевательства мужа-тирана. Первый брак оказался тоже неудачным: супруг пил беспробудно. А вот второй, рассказывает женщина, к алкоголю даже не притрагивался. Зато в последний раз едва не убил. В итоге женщина в 4 утра сбежала от изверга со старшим сыном.

- Он все эти годы меня избивал. И детей бил. А в последний раз набросился на меня с ножом. Мы с сыном только успели убежать. Три часа добирались на попутке до города. Замерзли страшно. В чем дома были, в том же и выбежали, - говорит Гульсум Жиенбаева.

Уже 4 месяца женщина живет в областном центре. К делу подключились полицейские. Благодаря им женщина забрала двоих младших детей. Все они сейчас на лечении в санатории. Самой Гульсум помогает местный предприниматель, который временно предоставил ей кров. А муж названивает из аула и всячески угрожает, но приезжать вроде бы опасается.

Такие, как Гульсум Жиенбаева, говорят в полиции, как правило, терпят мужей-тиранов ради детей. А ещё из-за страха, что их осудят родственники. Но статистика все же стала меняться в лучшую сторону. За 3 месяца с начала года уже 564 женщины открыто заявили о домашнем насилии. Для сравнения: столько заявлений на мужей поступило за весь прошлый год.

В эти дни в регионе как раз проходит акция «Дом без насилия». Инспекторы ДВД разъясняют права женщинам. Главное, говорят, не молчать и не терпеть, а при первых же проявлениях агрессии и насилия сообщать в полицию. Кроме того, в области существует кризисный центр, где работают психологи. Надо просто решиться начать новую жизнь, советуют специалисты. Судьба Гульсум пока неясна. Сейчас главное – найти жильё. Но с зарплатой в 30 000 тенге это почти невозможно. Полицейские обратились к властям. Возвращаться к мужу Гульсум не собирается. Хотя, как признаются инспекторы, зачастую жертвы домашних деспотов вновь приходят в семью.

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