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В Астане установят памятник Алишеру Навои

Нурсултан Назарбаев приурочил событие к Году Узбекистана в нашей стране.

Фото : Акорда16 марта 2018, 01:07

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об установлении памятника Алишеру Навои в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще раз поздравляю всех с открытием Года Узбекистана в нашей стране, пусть этот праздник послужит дальнейшим поручением нашего единства, духовной общности, многовековой дружбы. Поэтому мы решили установить памятник Алишеру Навои в Астане, также как памятник великому Абаю установлен в Ташкенте», - сказал Нурсултан Назарбаев.

«Мы убеждены в том, что искренние взаимоотношения, доверительное сотрудничество позволят усилить глобальную конкурентоспособность наших стран в этом быстро развивающемся мире», - добавил он.

Напомним, сегодня Президент РК Нурсултан Назарбаев и Президент РУ Шавкат Мирзиеев открыли Год Узбекистана в Казахстане.


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