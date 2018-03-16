В Астане установят памятник Алишеру Навои
Нурсултан Назарбаев приурочил событие к Году Узбекистана в нашей стране.
Фото : Акорда16 марта 2018, 01:07
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об установлении памятника Алишеру Навои в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Еще раз поздравляю всех с открытием Года Узбекистана в нашей стране, пусть этот праздник послужит дальнейшим поручением нашего единства, духовной общности, многовековой дружбы. Поэтому мы решили установить памятник Алишеру Навои в Астане, также как памятник великому Абаю установлен в Ташкенте», - сказал Нурсултан Назарбаев.
«Мы убеждены в том, что искренние взаимоотношения, доверительное сотрудничество позволят усилить глобальную конкурентоспособность наших стран в этом быстро развивающемся мире», - добавил он.
Напомним, сегодня Президент РК Нурсултан Назарбаев и Президент РУ Шавкат Мирзиеев открыли Год Узбекистана в Казахстане.
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