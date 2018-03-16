Приказом Министра финансов РК от 14 февраля 2018 года № 179 утверждены Правила представления документов для освобождения от обложения таможенными сборами (далее - Правила), которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 25 марта 2018 года.

Правила определяют порядок представления документов для освобождения от обложения таможенными сборами за таможенное декларирование товаров.

От уплаты таможенных сборов освобождаются:

1) транспортные средства, осуществляющие регулярные международные перевозки грузов, багажа и пассажиров, а также предметы материально-технического снабжения, снаряжение, топливо, продовольствие и другое имущество, необходимые для их эксплуатации во время следования в пути, в пунктах промежуточной остановки или приобретенные за границей в связи с ликвидацией аварии (поломки) данных транспортных средств;

2) предметы материально-технического снабжения, снаряжение, топливо, продовольствие и другое имущество, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза для обеспечения производственной деятельности казахстанских или арендованных (зафрахтованных) казахстанскими лицами морских судов, ведущих морской промысел, а также продукция их промысла, ввозимая на территорию Республики Казахстан;

3) банкноты и монеты национальной и иностранной валюты (кроме банкнот и монет, представляющих собой культурно-историческую ценность), а также ценные бумаги;

4) товары, за исключением подакцизных, ввозимые в качестве гуманитарной помощи;

5) товары, за исключением подакцизных (кроме легковых автомобилей, специально предназначенных для медицинских целей), ввозимых в целях благотворительной помощи по линии государств, правительств государств, международных организаций, включая оказание технического содействия;

6) сырье, ввозимое Национальным Банком Республики Казахстан и его филиалами, представительствами и организациями для производства денежных знаков;

7) товары, ввозимые и вывозимые для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами, консульскими учреждениями, а также для личного пользования лицами, относящимися к дипломатическому и административно-техническому персоналу этих представительств, включая членов их семей, проживающих вместе с ними, не являющихся гражданами Республики Казахстан и освобождаемых в соответствии с международными договорами Республики Казахстан;

8) товары, приобретаемые за счет средств грантов, предоставленных по линии государств, правительств государств, а также международных организаций, определенных в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

При помещении товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства таможенный сбор за таможенное декларирование не уплачивается.