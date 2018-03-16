В Павлодарской области чиновник сядет на три с половиной года за взятку с фермера

Госинспектор незаконно потребовал 300 тысяч тенге с руководителя крестьянского хозяйства.

На три года и шесть месяцев осужден госинспектор управления по контролю за использованием и охраной земель Павлодарской области за получение взятки, сообщает Sputnik Казахстан.

По информации судебного ведомства, 51-летнему главному специалисту управления в сентябре прошлого года поручили проверить одно крестьянское хозяйство Железинского района по фактам неиспользования либо нецелевого использования земель сельскохозяйственного назначения.

Встретившись с фермером, он узнал, что принадлежащие тому на праве землепользования земли в действительности не были им использованы в 2017 году, поскольку это связано с передачей прав землепользования другому лицу. Госинспектор, достоверно зная, что в этом случае законодательство предусматривает освобождение от административного наказания, решил получить незаконное денежное вознаграждение за прекращение проверки, потребовав от представителя нового землепользователя 400 тысяч тенге.

Сошлись на 300 тысячах, которые сельчанин перечислил госинспектору на его банковскую карточку. Чиновник эти деньги снял и распорядился ими по собственному усмотрению. Однако вскоре был задержан и изобличен. Во время следствия он хотел заключить процессуальное соглашение, но от предложения прокурора о назначении штрафа в 18 миллионов тенге он отказался, заявив, что у него нет таких денег.

Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 366 частью 2 УК РК (Получение взятки в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия и ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в других государственных органах. Судебный акт не вступил в законную силу.

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