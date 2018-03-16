Неизлечимая форма эпилепсии наблюдается у 4-8% взрослого населения Казахстана

Согласно международным исследованиям, в каждой стране, в среднем один процент населения страдает эпилепсией.

Уникальный для нашей страны Центр Эпилептологии для лечения и обследования взрослых пациентов создается в Больнице Медицинского Центра Управления Делами Президента РК. На сегодняшний день в нем уже прошли диагностические исследования около пятидесяти человек, страдающих эпилепсией, а пятеро пациентов были прооперированы, сообщает Zakon.kz.

Цель – помочь как можно большему количеству людей, хотя бы немного улучшив их качество жизни.

При этом уникальность создающегося Центра заключается в простой формуле: это единственное на сегодняшний день место, где с эпилепсией борются комплексно, начиная с диагностики пациентов, их лечения, ведения, назначения лекарств и, самое главное - необходимой дозы, заканчивая теми, кого только препараты внутрь уже не спасают. Для последних здесь же, в Больнице, врачи проводят предоперационное исследование «Wada Test», то есть выявляют не задевает ли очаг болезни важные центры жизнедеятельности, такие как слух, восприятие, память. Если ответ – нет, то такой пациент в дальнейшем ложится на операционный стол нейрохирургов. Впрочем, есть еще одна важная группа пациентов, которым готовы помочь в новом Центре, рассказывает врач-эпилептолог Больницы Медицинского Центра Управделами Президента Жасулан Утебеков:

«Это те пациенты, которых нельзя оперировать, то есть у них либо наблюдаются многоочаговые изменения в головном мозге, либо мы не смогли установить причину болезни, либо же у пациента на каждый препарат имеется нулевая чувствительность, но при этом у него случаются частые приступы. В таких случаях мы прибегаем к альтернативному методу лечения. Он включает в себя имплантацию стимулятора в предплечную область (прим-авт.-этот метод лечения называется «стимуляцией блуждающего нерва»), который помогает пациентам и снижает количество приступов от 30-50%».

При этом подобные комплексные Центры Эпилептологии в мировой практике, по словам врачей, действуют в передовых клиниках мира уже давно, ведь эпилепсия – не только неврологическая болезнь – этот диагноз имеет серьезные социальные последствия для тех, кто им страдает: приступ может случиться в любой момент. И как любое хроническое заболевание, эпилепсия, при неверном подборе медикаментов и дозы, неправильном определении ее формы и несоответствующем образе жизни, способна лишь прогрессировать. Потому к открытию такого Центра в Больнице Управделами Президента подошли с полной ответственностью: консультирует врачей приглашенный специалист из Греции, доктор Кристос Балтогианис. В его профессиональном досье – создание двух эпилептологических центров в Европе.

«Очень важная деталь: эта Больница оснащена всем оборудованием, чтобы проводить все исследования и лечение на месте. Помимо этого, здесь также работают отличные доктора. И еще у нас собралась хорошая слаженная команда, в которую вошли врачи-радиологи, эпилептологи, нейрохирурги, так как лечение эпилепсии требует большой командной работы врачей разных специализаций. Сегодня перед нами стоит цель создать механизмы работы, которые будут соответствовать американским и европейским аналогам, так как они сегодня являются передовыми в мире».

Согласно международным исследованиям, в каждой стране, в среднем один процент населения страдает эпилепсией, потому даже на небольшой по населенности Казахстан – выходит внушительное число. Больных эпилепсией в нашей стране несколько десятков тысяч. Точных данных нет. Ведение учета больных– тоже одна из важных функций нового Центра, поскольку по имеющимся данным можно будет определить масштабы болезни и, например, покрыть элементарные нужды пациентов в препаратах. Некоторых из особенно важных, по словам специалистов, сегодня часто либо нет в наличии, либо они вовсе не зарегистрированы в нашей стране.

При этом важным моментом в лечении этой болезни, конечно же, остается самый первый шаг – диагностика, которая как раз и позволяет докторам выявить, в каком участке головного мозга «сидит» болезнь, какая у нее форма, и соответственно – как лечить? В команде специалистов Центра наряду с эпилептологами и нейрохирургами работают и врачи отделения функциональной диагностики и Центра ядерной медицины Президентской клиники.

«Чувствительность методов ядерной медицины в определении очага эпилепсии составляет от 80-100%, поэтому все зависит от формы эпилепсии. Наш центр полностью оснащен в диагностическом плане, так, на МРТ 3-тесла мы можем только подозревать нахождение очага эпилепсии, а на гамма-камере мы подтверждаем, что этот очаг эпилепсии есть. В данном случае радиофармпрепарат вводится в момент приступа, и он накапливается в головном мозге, там, где есть этот очаг эпилепсии. Мы сразу берем аппарат и видим очаг, который, можно сказать, «светится» на фоне ткани головного мозга», - рассказывает заведующая диагностического центра БМЦ УДП РК Айгуль Садуакасова.

На сегодняшний день база данных Центра эпилептологии пополняется новыми именами людей, пришедших на диагностику, получающих консультацию докторов и тех, кто ложится на операционный стол. На этой неделе нейрохирурги проведут три операции пациентам с болезнью, которая еще недавно в нашей стране была абсолютно неизлечимой.

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