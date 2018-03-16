Прямая трансляция заседания Верховного суда

На заседании обсуждают изменения в постановление "О судебном решении".

Сегодня в Астане проходит пленарное заседание Верховного суда РК на тему - «О внесении изменений и дополнений в Нормативное постановление Верховного суда «О судебном решении», передает Zakon.kz.

В работе заседания принимают участие председатель Верховного суда РК Жакип Асанов, судьи, члены научно-консультативного совета, представители Конституционного Совета, Генеральной прокуратуры, министерств юстиции и внутренних дел, Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, Комитета государственных доходов, а также представители НПП «Атамекен», адвокатуры, нотариата, юридических сообществ «GRATA» и «KazBar».

По итогам мероприятия планируется детальное разъяснение требований по структуре, форме и содержанию судебных актов. Будут внедрены четкие стандарты по их подготовке. Теперь концептуально, судебный акт будет конкретно отвечать на все вопросы, доводы и аргументы сторон спора.

Задача – сделать судебные решения более понятными для профессионального юридического сообщества и населения в целом.

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