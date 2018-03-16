Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 16 марта

Погода без осадков ожидается на западе страны.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут осадки, на юге местами сильные. Лишь на западной половине республики погода без осадков. На большей части территории ожидается туман. Местами гололед, усиление ветра, на севере низовая метель, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, в Жамбылской области днем порывы 23 м/с. В Костанайской области местами - туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской, днем Атырауской областях местами ветер 15-20 м/с. В Карагандинской области местами - туман, ночью гололед. В Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской областях местами – туман. В Алматы днем 2°, облачно, снег. В Астане днем -9°, ясно.

Фактическая погода по состоянию на 9:30.

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