Визит Путина в Крым: новый аэропорт "Симферополь"

В качестве основной идеи аэропорта дизайнеры взяли образ моря, назвав проект "Крымская волна".

Президент России Владимир Путин в среду по прибытии в Крым осмотрел новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь, передает ТАСС.

На первом этаже Путину показали зал регистрации с "Зеленой стеной" площадью около 1,6 тыс. кв метров - самой большой в Европе стеной из растений внутри здания. "Зеленая стена" состоит из живой (высота 5 метров) и искусственной (10 метров) частей, а ширина конструкции составляет 110 метров.

Президент осмотрел макет всего аэровокзального комплекса и заслушал доклад о его строительстве. Затем глава государства прошел в зону обработки багажа, где размещена впервые созданная в России с 1991 года полностью отечественная багажная система.

Кроме того, Путину во время осмотра терминала рассказали о созданной здесь туристической инфраструктуре, а в зоне телетрапов - о строительстве перронов.

Новая инфраструктура

Инвестиционное соглашение о строительстве терминала было подписано в апреле 2016 года на II Ялтинском международном экономическом форуме. Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей, доля республики в новом аэропорту составляет 49%, остальное - у пула инвесторов. Новый аэровокзальный комплекс, спроектированный одной из ведущих мировых архитектурных компаний - южнокорейской Samoo Architects&Engineers, рассчитан на обслуживание 7 млн пассажиров в год с возможностью расширения до 10 млн.

В качестве основной идеи дизайнеры взяли образ моря, назвав проект "Крымская волна". Высота построенного в форме волны терминала колеблется от 25 до 35 метров в разных точках. В новом терминале, расположившемся в нескольких километрах от действующего аэровокзала, предусмотрено почти 30 лифтов, 16 эскалаторов, восемь телетрапов и восемь выходов к перронным автобусам. При этом были учтены требования создания безбарьерной среды для пассажиров с ограничениями по здоровью, пожилых людей и пассажиров с детскими колясками.

На привокзальной площади на 11 га разбит ландшафтный парк, есть зона отдыха с детской площадкой. В эксплуатацию в аэропорту также будет введена отремонтированная и удлиненная взлетно-посадочная полоса с новыми рулежными дорожками.

Работы в новом терминале планируется завершить к летнему туристическому сезону 2018 года.

Показатели аэропорта

Международный аэропорт Симферополь расположен в 12 км от центра столицы Республики Крым и входит в десятку российских аэропортов по объему пассажирских перевозок. Пассажиропоток здесь в 2017 году составил 5,1 млн человек. Регулярные рейсы в Симферополь выполняют более 15 отечественных авиакомпаний, в весенне-летний период перелеты осуществляются по 63 направлениям.

Аэропорт Симферополь был основан в 1936 году, в конце 1980-х его аэродром был подготовлен в качестве запасного для посадки космических кораблей "Буран". После воссоединения Крыма с Россией эти воздушные ворота полуострова получили новый импульс развития: была проведена реконструкция с расширением терминалов, обновлением парка техники и оборудования.

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