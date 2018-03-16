Подозреваемые в покровительстве "черным старателям" полицейские арестованы

Они арестованы на два месяца.

Суд санкционировал двухмесячный арест в отношении акмолинских полицейских, подозреваемых в покровительстве незаконной добыче золотосодержащей руды из шахт рудника АО ГМК «Казахалтын», сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу акмолинского областного суда.

Следственный судья кокшетауского городского суда санкционировал в отношении шести подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца - с 14 марта по 13 мая.

«Основанием для ареста послужил тот факт, что эти должностные лица подозреваются в совершении тяжкого преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более 5 лет, и, находясь на свободе, подозреваемые лица могут воспрепятствовать объективному рассмотрению уголовного дела или скрыться от органов уголовного преследования», - пояснили в пресс-службе суда.

Напомним, Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции совместно с КНБ пресечена преступная деятельность должностных лиц ДВД Акмолинской области, подозреваемых в покровительстве незаконной добыче золотосодержащей руды из шахт рудника АО ГМК «Казахалтын». В преступную группу, по информации ведомства, входили заместитель начальника УВД Степногорска Т. Дюсембаев, начальник отдела полиции поселка Аксу С. Бибатыров, начальник отдела полиции поселка Бестобе Д. Айнагельдинов, оперуполномоченные УВД Степногорска А. Жекибаев и А. Кулушев, а также приверженцы нетрадиционных религиозных течений. Подписывайтесь на наш канал: Ключевые слова: Акмолинская область, МВД РК, Коррупция, Поделиться: Автор: Оксана Матасова

Оксана Матасова.

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