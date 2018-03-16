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В Астане обсудили перспективы развития вооружения и военной техники в вооруженных силах стран мира

В Астане прошла международная конференция «Развитие вооружения и военной техники на современном этапе»

Фото : Пресс-служба МО РК16 марта 2018, 12:18

В Национальном университете обороны имени первого Президента Республики Казахстан – Елбасы проведена Международная научно-практическая конференция на тему: «Развитие вооружения и военной техники на современном этапе» передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

В работе конференции приняли участие заместитель Министра обороны РК генерал-лейтенант Талгат Мухтаров, заместитель Министра обороны РК генерал-майор Талгат Жанжуменов, представители Объединенного штаба ОДКБ и военно-дипломатического корпуса при посольствах в Республике Казахстан, структурных подразделений силовых и других ведомств Республики Казахстан, оборонно-промышленного комплекса и ученые из ведущих высших учебных заведений.

В ходе конференции участники обсудили вопросы современного состояния и перспективы развития вооружения и военной техники в вооруженных силах стран мира, включая вопросы кибербезопасности, робототехники, IT-технологии и связи.

По итогам конференции участниками выработаны рекомендации по изучению передового опыта в вопросах развития вооружения и военной техники, а также освоению новых информационных технологий для повышения эффективности применения оружия и управления войсками.

В рамках конференции организована выставка современных образцов вооружения и военной техники.


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