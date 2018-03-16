Глава МИД РК: Соглашения, достигнутые в Астане, не должны оставаться на бумаге

Глава ведомства считает необходимым предпринимать новые шаги.

Сирийцы сами должны строить свое будущее. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Именно сирийцы должны начать формировать будущее своей политической системы с проведением необходимых законодательных реформ, включая изменения в Конституцию страны, его территориальную и административную структуры, президентские и парламентские выборы», - сказал Кайрат Абдрахманов на встрече глав МИД стран-гарантов Астанинского процесса.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана считает необходимым предпринимать новые шаги.

«Глобальное сообщество стало свидетелем ряда опасных столкновений, что более тревожно привело к росту насилия, в том числе в зонах деэскалации. Данные новые вооруженные действия привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения, включая женщин и детей. Мы продолжаем подчеркивать, что мучительные страдания сирийского народа должны прекратиться. Рядовым гражданам Сирии нанесен огромный урон во время этого жестокого конфликта. То, что мы наблюдаем сегодня в Сирии, не только ставит под угрозу деэскалации региональной стабильности, но и подрывает усилия поисков политического регулирования. Соглашения, достигнутые в Астане, не должны оставаться исключительно на бумаге. Они должны создавать ощутимые результаты», - отметил Кайрат Абдрахманов.

Казахстан надеется, что министры иностранных дел государств-гарантов Астанинского процесса предпримут дополнительные консультативные шаги для строгого выполнения соглашений о прекращении огня и установлению зон деэскалации в Сирии, подчеркнул Кайрат Абдрахманов.

«На фоне растущей напряженности на местах мы считаем, что крайне необходимы основные региональные и международные субъекты. В первую очередь, Россия и США должны начать конструктивный диалог по данному вопросу. Успешное сотрудничество этих двух влиятельных сил в урегулировании ситуации в Сирии будет отвечать интересам всех заинтересованных сторон и сирийского народа в целом», - добавил он.

Казахстанская сторона убеждена, что дальнейшая эскалация конфликта не принесет польза ни одной из сторон и что самое важное, будет по-прежнему приносить ущерб многострадальному народу Сирии.

«Будучи непостоянным членом СБ ООН, нейтральным и объективным посредником в данном конфликте, Казахстан продолжит оказание всей необходимости помощи заинтересованным сторонам в надежде на скорейшее прекращение кровопролития и мирное урегулирование ситуации в Сирии», - заключил министр.

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