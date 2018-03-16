Верховный Суд планирует внести поправки в нормативное постановление «О судебном решении»

Каждый имеет право знать, во-первых, в чем причина принятого решения, во-вторых получить понятный судебных акт – судья Сапарова.

Верховный суд предлагает внести поправки в нормативное постановление «О судебном решении». Речь идет об изменении текста судебных актов, чтобы сделать их более понятными и читабельными для участников судебного процесса, передает корреспондент Zakon.kz.

Говоря о гражданских делах, судья Верховного суда Айгуль Сапарова напомнила коллегам, что решение суда - лицо и имидж судебной власти, показатель компетентности судьи.

«Любая допущенная ошибка, небрежность - индикатор уровня ответственности, грамотности и культуры судьи. К сожалению, на данный момент мы не можем по каждому решению применить формулу – «прочитал и понял», - сказала она.

Сапарова привела статистику: в среднем судами Казахстана ежегодно выносится свыше 400 тысяч решений по гражданским делам. В рамках проекта «Сапалы нетиже» сотрудниками Верховного суда было изучено 300 решений судов первой инстанции, 96 из которых, то есть почти каждое третье, по словам судьи, не соответствуют предъявляемым требованиям ни по оформлению, ни по содержанию.

«В этих объемных решениях все скопировано из иска и отзыва на иск. Суть спора размыта, выводы суда не убедительны. Нет логичной последовательности. Нет аргументации, почему судья принял то или иное решение. Идет сплошное цитирование законов, не касающихся споров. Нет четкого правового анализа, именно в таких решениях легко затерять часть требований и доводов сторон», - прокомментировала она.

Сапарова обратилась к председателю Верховного суда и участникам пленарного заседания высшего судебного органа страны с просьбой поддержать группу разработчиков нововведений в нормативное постановление «О судебном решении» по двум вопросам: непосредственное объяснение выводов суда по принятому решению после его оглашения и написание понятного решения по предлагаемой нами структуре.

«Согласитесь, каждый имеет право знать, во-первых, в чем причина принятого решения, во-вторых получить понятный судебных акт. Для судьи, который в период рассмотрения дела погрузился в проблему сторон, это никакого труда не составляет. И первое и второе это конституционное право каждого», - заключила она.

Татьяна Ковалева, Астана

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