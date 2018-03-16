Газовая отрасль Казахстана цифровизируется

Работа «умных» счетчиков основана на технологии передачи данных NB-IoT (NarrowBand Internet of Things).

В Астане АО «КазТрансГаз» и компания Beeline подписали меморандум о внедрении в газовой отрасли новой технологии передачи данных. Проект реализуется в рамках Послания Президента и программы «Цифровой Казахстан» передает zakon.kz.

Установку инновационного оборудования, или так называемых «умных газовых счетчиков», начнут в городе Костанай уже этим летом.

Работа «умных» счетчиков основана на технологии передачи данных NB-IoT (NarrowBand Internet of Things). Для трансляции сигнала NB-IoT использует сети сотовой связи. Данный стандарт лицензируемый и защищенный в отличие от аналогичных технологий, которые работают в нелицензируемом спектре частот.

Как отметил генеральный директор АО «КазТрансГаз» Рустам Сулейманов, «разумное потребление газа с высокоточными приборами замера выгодно и гражданам, и государству.

Теперь в городах, где будут установлены приборы с дистанционным снятием показаний, контролерам не нужно будет ходить по домовладениям. Это позволит полностью исключить случаи, когда граждане становились жертвами мошенников, выдававших себя за газовиков, - рассказал Рустам Сулейманов, - При этом и наши контролеры нередко подвергались опасности. Но самое главное, это - экономия средств, сведение к минимуму вероятных утечек и совершенствование сервиса по предоставлению подачи газа».

Применение такого оборудования в газовой сфере уже называют прорывным шагом в области цифровизации. Благодаря современным технологиям будет проще отслеживать начисления и расход газа, все данные будут фиксироваться электронной системой, которая исключает человеческий фактор. Кроме этого, очень важная функция «умных счетчиков», направлена на сохранение безопасности.

В случае возникновения аварийной ситуации датчик зафиксирует изменения и оперативно передаст данные управляющей компании.

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