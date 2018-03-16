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В 2017 году аэропортами Казахстана было обслужено 14,4 млн человек

Больше всего пассажиров в прошлом году было обслужено аэропортами городов Алматы (5,6 млн), Астаны (4,1 млн), Актау (1 млн), Шымкент (811 тыс.), Атырау (754 тыс.).

Фото : Samoleting.ru16 марта 2018, 15:18

В 2017 году аэропортами Казахстана было обслужено 14,4 млн человек, что на 18% больше показателя 2016 года (12,2 млн человек), сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК

Рост количества обслуженных пассажиров наблюдается практически во всех аэропортах страны. Больше всего пассажиров в прошлом году было обслужено аэропортами городов Алматы (5,6 млн), Астаны (4,1 млн), Актау (1 млн), Шымкент (811 тыс.), Атырау (754 тыс.). Наибольший рост в сравнении с 2016 годом продемонстрировали аэропорты Астаны, Атырау, Шымкента, Уральска, Костаная (до 30%). Также, показатели аэропорта Петропавловск увеличились в 4 раза – с 4 тыс. до 16,7 тыс. обслуженных пассажиров (в связи с проведенной в 2016 году модернизацией инфраструктуры аэропорта).

В текущем году количество обслуженных пассажиров аэропортами страны также продолжает расти.


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