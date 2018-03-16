|
Утверждены Правила регистрации или отказа в регистрации пассажирской таможенной декларации
|
Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2018 года № 236 «Об утверждении Правил регистрации или отказа в регистрации пассажирской таможенной декларации» (не введен в действие)
|
В соответствии с пунктом 4 статьи 182 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республики Казахстан» утверждены Правила регистрации или отказа в регистрации пассажирской таможенной декларации.
Регистрация пассажирской таможенной декларации в электронной форме производится путем присвоения такой декларации регистрационного номера, сформированного информационной системой органа государственных доходов в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил.
Должностное лицо органа государственных доходов (далее - уполномоченное должностное лицо) регистрирует пассажирскую таможенную декларацию не позднее одного часа рабочего времени органа государственных доходов с момента ее подачи.
В случае подачи пассажирской таможенной декларации на бумажном носителе уполномоченное должностное лицо проставляет сформированный информационной системой органа государственных доходов регистрационный номер в левом верхнем углу пассажирской таможенной декларации, который заверяется оттиском личной номерной печати.
Регистрационный номер пассажирской таможенной декларации формируется следующим образом:
XXXXX/XXXXXX/XXXXXXX, где
1 2 3
элемент 1 - код органа государственных доходов, зарегистрировавшего пассажирскую таможенную декларацию, в соответствии с кодом органа государственных доходов Республики Казахстан, используемых для таможенных целей;
элемент 2 - дата регистрации пассажирской таможенной декларации (день, месяц, две последние цифры года);
элемент 3 - порядковый номер, сформированный информационной системой.
Отказ в регистрации пассажирской таможенной декларации оформляется путем внесения уполномоченным должностным лицом в информационную систему органа государственных доходов информации о причинах и дате отказа. Информация о причинах отказа направляется декларанту в электронной форме с использованием информационных систем.
Уполномоченное должностное лицо отказывает в регистрации пассажирской таможенной декларации не позднее одного часа рабочего времени органа государственных доходов с момента ее подачи.
Отказ в регистрации пассажирской таможенной декларации, поданной на бумажном носителе, оформляется уполномоченным должностным лицом путем проставления в разделе «Для служебных отметок» основного формуляра пассажирской таможенной декларации записи: «Отказано в регистрации в связи с ...» с указанием мотивированной причины и даты отказа. Запись заверяется оттиском личной номерной печати уполномоченного должностного лица.
Пассажирская таможенная декларация с оформленным отказом в регистрации возвращается декларанту.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.