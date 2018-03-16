В соответствии с пунктом 4 статьи 182 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республики Казахстан» утверждены Правила регистрации или отказа в регистрации пассажирской таможенной декларации.

Регистрация пассажирской таможенной декларации в электронной форме производится путем присвоения такой декларации регистрационного номера, сформированного информационной системой органа государственных доходов в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил.

Должностное лицо органа государственных доходов (далее - уполномоченное должностное лицо) регистрирует пассажирскую таможенную декларацию не позднее одного часа рабочего времени органа государственных доходов с момента ее подачи.

В случае подачи пассажирской таможенной декларации на бумажном носителе уполномоченное должностное лицо проставляет сформированный информационной системой органа государственных доходов регистрационный номер в левом верхнем углу пассажирской таможенной декларации, который заверяется оттиском личной номерной печати.

Регистрационный номер пассажирской таможенной декларации формируется следующим образом:

XXXXX/XXXXXX/XXXXXXX, где

1 2 3

элемент 1 - код органа государственных доходов, зарегистрировавшего пассажирскую таможенную декларацию, в соответствии с кодом органа государственных доходов Республики Казахстан, используемых для таможенных целей;

элемент 2 - дата регистрации пассажирской таможенной декларации (день, месяц, две последние цифры года);

элемент 3 - порядковый номер, сформированный информационной системой.

Отказ в регистрации пассажирской таможенной декларации оформляется путем внесения уполномоченным должностным лицом в информационную систему органа государственных доходов информации о причинах и дате отказа. Информация о причинах отказа направляется декларанту в электронной форме с использованием информационных систем.

Уполномоченное должностное лицо отказывает в регистрации пассажирской таможенной декларации не позднее одного часа рабочего времени органа государственных доходов с момента ее подачи.

Отказ в регистрации пассажирской таможенной декларации, поданной на бумажном носителе, оформляется уполномоченным должностным лицом путем проставления в разделе «Для служебных отметок» основного формуляра пассажирской таможенной декларации записи: «Отказано в регистрации в связи с ...» с указанием мотивированной причины и даты отказа. Запись заверяется оттиском личной номерной печати уполномоченного должностного лица.

Пассажирская таможенная декларация с оформленным отказом в регистрации возвращается декларанту.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.