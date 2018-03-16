Какими будут курсы валют на выходных

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 322,72 тенге за доллар.

Фото : express-k.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz. Средневзвешенный курс доллара США составил 322,69 тенге за доллар при объеме торгов 96,55 млн долларов. Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 322,72 тенге за доллар (+0,94 тенге), суммарный объем торгов – 154 млн долларов (-27 600 тыс. USD). Средневзвешенный курс рубля России составил 5,6218 тенге за рубль при объеме торгов 135 млн рублей. В торгах приняли участие 25 банков.

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