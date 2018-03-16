Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 322,69, RUBKZT_TOD = 5,6218, USDKZT_0_001 = +8,5762 % годовых, USDKZT_0_002 = +8,6842 % годовых

/KASE, 16.03.18/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. По результатам торгов на спот-рынке: - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 322,69 тенге за доллар США при объеме торгов 96 550 тыс. долларов США; - по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,6218 тенге за рубль при объеме торгов 135 000 тыс. рублей; - по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - по китайскому юаню с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 322,72 тенге за доллар (+0,94 тенге), суммарный объем торгов - 154 000 тыс. USD (-27 600 тыс. USD). На рынке операций валютного свопа: - по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +8,5762 % годовых при объеме торгов 53 300 тыс. USD; - по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +8,6842 % годовых при объеме торгов 344 200 тыс. USD; - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. В торгах приняли участие 25 банков.