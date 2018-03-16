Как ввезти в РК товары для личного пользования обратно после их вывоза с территории ЕАЭС

О принятом уполномоченным должностным лицом решении физическое лицо уведомляется незамедлительно в устной форме.

Министр финансов РК своим приказом от 19 февраля 2018 года утвердил Правила подтверждения ввоза товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза обратно после их вывоза с таможенной территории ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

Так, в местах прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) физическими лицами может подтверждаться, что товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС обратно после их вывоза.

Для этого физическое лицо при проведении таможенного контроля должностным лицом территориального органа государственных доходов в отношении обратно ввозимых товаров для личного пользования представляет документы или сведения, являющиеся основанием ввоза товаров для личного пользования без уплаты таможенных пошлин, налогов.

К таким документам и сведениям относятся счет-фактура, инвойс, чеки и иные документы или сведения, которые подтверждают их приобретение на территории государств-членов ЕАЭС или подтверждают статус таких товаров, как товаров ЕЭАС.

Уполномоченное должностное лицо в течение десяти минут с момента получения данных документов или сведений принимает решение о принятии либо непринятии подтверждения о статусе товаров.

В случае если документы и сведения, представленные физическим лицом, не подтверждают статус товаров, как товаров ЕАЭС, то такие товары рассматриваются как иностранные товары.

О принятом уполномоченным должностным лицом решении физическое лицо уведомляется незамедлительно в устной форме.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (15 марта).

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