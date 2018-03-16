Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» посетил Карагандинскую область

Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев посетил Карагандинскую область. Вместе с главой региона Ерланом Кошановым он встретился с металлургами, студентами и преподавательским составом Темиртауского высшего политехнического колледжа, предпринимателями и бизнес-сообществом, посетил Карагандинский литейно-машиностроительный завод и ряд других социальных объектов, а также ознакомился с ходом строительства жилых комплексов, возводимых по программе «Нұрлы жер» и новым зданием Академии спорта.

Глава государства на совместном заседании палат Парламента поручил партии «Нұр Отан» обеспечить контроль за реализацией «Пяти социальных инициатив Президента», а ранее акцентировал внимание ведущей политической силы страны на усилении контроля за реализацией других ключевых государственных программ.

Карагандинский регион является «индустриальным сердцем» Казахстана, что говорит о его высоком промышленном потенциале. Здесь сосредоточено множество предприятий горно-металлургического и энергетического комплексов. Одним из крупнейших инвесторов и важнейшим социальным партнером государства в регионе является группа компаний «АрселорМиталл».

В АО «АрселорМиттал Темиртау» входят Карагандинский металлургический комбинат, 8 угольных шахт, 2 электростанции, Лисаковский горно-обогатительный комбинат, железомарганцевые рудники, а также другие вспомогательные предприятия.

Доменный цех предприятия имеет не только высокий индустриальный потенциал и серьезную промышленную мощность, но и большое историческое значение. Доменная печь №1 3 июля 1960 года выдала первый казахстанский чугун. Эта дата традиционно считается не только днем рождения доменного цеха, но и днем рождения всего Карагандинского металлургического завода. Благодаря вниманию Главы государства и программе индустриально-инновационного развития комбинат за последние годы сделал значительный рывок в модернизации производства. На территории 1 500 тыс. кв. м. размещается передовое оборудование, аналогов которому нет в СНГ: 4 разливочные машины, 2 грануляционные установки, 1 шлакоперерабатывающий комплекс, способные вырабатывать до 14 000 тонн чугуна в сутки.

Еще одним промышленным флагманом региона является Карагандинский литейно-машиностроительный завод ТОО «Maker», который был модернизирован и оснащен самым передовым оборудованием, аналогов которому нет в Казахстане. Предприятие занимается изготовлением и ремонтом горно-шахтного оборудования, а также обеспечением предприятий ТОО «Корпорация «Казахмыс» запасными частями и оборудованием машиностроительного назначения.

На встрече с коллективами этих предприятий Маулен Ашимбаев отметил, что государственная политика сегодня сконцентрирована на решении социальных вопросов и недавно озвученные «Пять социальных инициатив Президента» это полностью подтверждают.

- Неслучайно моя первая поездка по регионам начинается с Темиртау, с посещения металлургического комбината и осмотра доменного цеха, где когда-то начинал свою трудовую деятельность наш Лидер Нурсултан Назарбаев. Партия «Нұр Отан» приступила к разъяснению Пяти социальных инициатив Президента - это одна из ключевых задач, которую поставил перед нами Глава государства. Эти пять инициатив направлены на решение вопросов, связанных с обеспечением жильем, получением доступного образования, с микрокредитованием, с газификацией, со снижением налогов и увеличением заработной платы. Эти социальные инициативы помогут улучшить жизнь миллионов казахстанцев и мы, как партия, должны активно участвовать в общественном контроле, чтобы все эти инициативы были полностью и эффективно реализованы, чтобы люди действительно получили все блага, которые предоставляются этими социальными мерами, - отметил Маулен Ашимбаев.

Серьезное внимание в регионе уделяется не только развитию индустриально-промышленного комплекса, но и подготовке кадров для него. Одним из успешных примеров внедрения идеи Главы государства о дуальном образовании является Темиртауский высший политехнический колледж. В учебном заведении уже сложились хорошие традиции взаимодействия с партнерами, в том числе с бизнес-сообществом региона. Для изучения мирового опыта в области технического и профессионального образования колледж активно сотрудничает с НАО «Кәсіпқор». В рамках данного сотрудничества в 2012 году - 9 преподавателей прошли стажировку в колледже мирового уровня Nanyang Polytechnic, Сингапур. Благодаря усилиям коллектива и полному оснащению учебного заведения в августе 2017 года Темиртаускому политехническому колледжу присвоен статус Высшего колледжа.

Здесь Маулен Ашимбаев встретился с профессорско-преподавательским составом, участниками программы «Серпін-2050», рабочей молодежью и лидерами молодежных организаций г.Темиртау. Он отметил, что одной из важнейших инициатив Главы государства стало повышение качества образования и создания необходимой студенческой инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства, а также выделение дополнительно 20 тысяч грантов, в том числе 11 тысяч по техническим специальностям. Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» акцентировал внимание молодежи на необходимости широкого обсуждения и разъяснения инициатив Президента, так как они направлены на улучшение жизни, в первую очередь, молодых казахстанцев. Также Маулен Ашимбаев рассказал о задачах по модернизации ведущей политической силы страны.

- Мы начали большие процессы по модернизации партии «Нұр Отан». Наш Лидер поставил задачу, чтобы мы вывели всю нашу партийную работу на новый уровень: были ближе к народу, больше работали с людьми, более активно принимали участие в реализации больших программных документов, - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Город Темиртау неразрывно связан с именем Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Здесь была сформирована личность Елбасы, закалялся его волевой характер и начинался трудовой путь. Маулен Ашимбаев во время посещения Темиртау посетил историко-культурный центр Первого Президента, где ознакомился с представленной экспозицией и встретился с соратниками Елбасы.

Одной из ключевых идей Президента Казахстан также является программа «Цифровой Казахстан», в рамках которой в Карагандинском регионе осуществляется комплексная работа в области информатизации системы здравоохранения. Один из ярких примеров - городская поликлиника №3, которая оказывает качественную социально-ориентированную первичную медико-санитарную помощь на основе передовых методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний на уровне международных стандартов. Местный персонал работает на самом высокотехнологичном оборудовании. У пациентов есть возможность записаться на прием к врачу с помощью специального мобильного приложения, а рядом с кабинетом каждого специалиста можно увидеть специальную оптическую метку QR-код, который позволяет узнать более подробную информацию о профиле медика, часах приема и загруженности данного участка.

На встрече с коллективом поликлиники Маулен Ашимбаев напомнил, что в рамках Пяти социальных инициатив Главы государства серьезную помощь получат социальные и медицинские работники, это касается как снижения налоговой нагрузки, так и улучшения ипотечных условий.

Одна из важных инициатив Президента - расширение микрокредитования. Это окажет значительное влияние на развитие массового предпринимательства. О новых возможностях для бизнеса речь шла на встрече с сотрудниками и клиентами Центра обслуживания предпринимателей г.Караганда. Здесь бизнесмены бесплатно могут получить юридические, бухгалтерские, маркетинговые услуги, а также консультации по вопросам государственных закупок. Кроме того, в центре выдаются технические условия на водопотребление, водоотведение и технические требования по встроенным объектам. Также для удобства здесь расположен ЦОН. Непрерывно предоставляются консультации по ГЧП, таможенным вопросам и т.д. Таким образом, в данном центре предприниматели могут получить все услуги по принципу «одного окна».

На встрече Маулен Ашимбаев также рассказал о разрабатываемом партийном проекте по поддержке бизнеса и мерах, которые принимаются партией «Нұр Отан» для улучшения бизнес-климата на центральном и региональном уровнях.

Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» также посетил ряд строящихся объектов. В рамках программы «Рухани жаңғыру» в регионе возводится спорткомплекс «Академия спорта», который будет включать в себя спортивно-оздоровительный, образовательный блоки, офисные помещения, музыкальную консерваторию, учебные классы, досуговый центр, ресторан и гостиницу. В регионе активно развивается и жилищное строительство. По программе «Нұрлы жер» в городе будет возведен новый микрорайон из нескольких многоэтажных домов. В скором времени квартиры по государственным программам, в том числе через инструменты Жилстройсбербанка и новой инициативы Елбасы «7-20-25» смогут получить более 1 300 семей, стоящих в очереди.

В завершение поездки в регион Маулен Ашимбаев провел совещание с областным партийным активом, где дал ряд конкретных поручений по разъяснению и реализации «Пяти социальных инициатив Президента», а также детально рассказал о проводимой работе по модернизации ведущей политической силы страны.