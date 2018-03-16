«Реал» сыграет с «Ювентусом», «Сити» – с «Ливерпулем»
16 марта 2018, 17:24
В Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов.
8 команд, вышедших в четвертьфинал ЛЧ, узнали своих соперников по следующей стадии турнира. Центральным противостоянием станет встреча «Реала» и «Ювентуса», сообщает eurosport.ru.
Полный список четвертьфинальных пар ЛЧ-2017/18:
«Барселона» – «Рома»
«Севилья»– «Бавария»
«Ювентус» – «Реал»
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
Церемонию вел Андрей Шевченко.
Первые матчи пройдут 3 и 4 апреля, ответные – 10 и 11 апреля.
«Реал» – действующий обладатель трофея.
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