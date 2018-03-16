Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам развития электронного образования

Цифровизация системы позволит создать единую электронную базу данных ребенка по индивидуальному идентификационному номеру.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по развитию электронного образования в рамках реализации Программы цифровизации. В ходе совещания обсуждены вопросы внедрения системы электронного образования на всех этапах процесса обучения, начиная с дошкольных учреждений до высших учебных заведений страны, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт главы Кабмина primeminister.kz.

В настоящее время в 13 городах и одной области внедряется система по постановке на очередь и выдаче направлений в детские сады посредством электронного обращения. В среднем образовании в рамках ГЧП начинает функционировать система электронных журналов и дневников. В профессиональном и высшем образовании внедряется многоуровневая информационная «Единая система управления высшим образованием».

Цифровизация системы позволит создать единую электронную базу данных ребенка по индивидуальному идентификационному номеру. В последующем передвижение по уровням образования (детские сады, школы, колледжи, вузы) будет осуществляться в электронном виде без необходимости сбора дополнительных документов и справок на каждом этапе получения образования.

На сегодня из 7047 общеобразовательных школ по всему Казахстану к высокоскоростному Интернету подключено более 4 355 школ (62%). Оснащенность колледжей составляет — 90%, вузов — 100%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!